立會好聲音｜主辦單位取消稱現時不宜舉行 據悉廖長江提醒或有不務正業觀感 管浩鳴：可能名稱有綽頭

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【有線新聞】13名議員參與演出的「立會好聲音」音樂會在舉行前約十天宣布取消，主辦單位只說經商討後認為現時不宜舉行，未有交代原因，有參演議員相信是考慮到觀感問題。

「立會好聲音」星聲SING音樂會原訂下星期五晚在灣仔伊館舉行，13位立法會議員連同藝人演出，慶祝國慶74周年。主辦單位藍星行動說這次慈善音樂會是想給基層、長者、傷健人士及少數族裔欣賞的綜合匯演，原本計劃邀請官員及議員做嘉賓，讓機會小朋友訪問官員安排、少數族裔表演及介紹關愛隊服務等。不過組織商討後認為現時不宜舉行，決定取消，沒有說明具體原因。

新民黨容海恩等三名議員早在活動取消前宣布退出音樂會。選委會界別（新民黨）容海恩：「我理解原意是好，我們都希望以歌會友，希望與眾同樂，但如果因為社會觀感令他們對立法會看法有所不同，這不是大家想見到的。希望市民聚焦在我們的工作，亦響應特首所說希望立法會專注在立法會的事項。」另一位有份參演的議員管浩鳴說明白主辦單位有壓力，如果繼續舉行亦會引起爭議。

選委會界別管浩鳴：「絕對不是我們的演唱會，亦不是比賽。我們可能當初因為名稱有綽頭，可能日後要改一些平凡的名字，直接了當說慶祝中華人民共和國74周年文藝大會。你始終避不開，例如你做地區（工作）別人請你唱首歌，就算以前你都知道立法會前主席曾鈺成他喜歡唱粵劇，我想都不是甚麼問題，最主要不只專注做這些事而不做正經事。」據了解，建制派「班長」廖長江曾經提醒議員留意如果在議會以外的活動較活躍，有可能令市民覺得不務正業。