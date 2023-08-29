英國航空交通系統故障 大量航班取消延誤
【有線新聞】英國航空交通系統因為技術故障，全國逾6000航班受影響。現時系統已經修復，但倫敦希思羅機場預料未來一兩日的航班仍然會受影響。
在倫敦希思羅機場，登機閘口外出現長長人龍。乘客就算已經登機，但因航班被取消，職員要求他們下機。倫敦另一個機場蓋特威克同樣是人山人海，大批乘客滯留等候替補航班。
英國全國的航空交通管制系統當地周一早上出現技術故障，大量航班取消或延誤。由於正值夏季銀行假日，不少民眾都出外度假，數以千計乘客受影響，只有部分本地及國際航班維持升降。
事故亦影響到歐洲多國的航班，有準備從西班牙去英國的旅客在當地等待10個小時後，一度獲告知乘搭的航班可以復飛，最終要延誤到翌日早上，獲安排入住酒店。行程總共延誤30多小時，批評航空公司資訊混亂。
英航向旅客致歉，指雖然系統幾小時後已經修復，但航班無可避免嚴重延誤或取消，呼籲旅客出發去機場前，先確認航班或免費更改航班調整行程。
負責航空交通系統的公司解釋，故障涉及飛行計劃的問題，要改為人手輸入，大大影響航班升降，會徹查事故。
英國內政大臣柏斐文說，對旅客的出行計劃被打亂深表同情。運輸部正跟系統營辦商，調查故障成因及疏導航班：「自動化系統出現故障，因此必須手動執行程序。這需要更多時間，工程師現正調查事件，以確定原因並解決問題。」
當地一度有傳媒指英國空域封閉，但營辦商澄清並無此事，只是要限制流量以保障航空安全。