英國航空交通系統故障　大量航班取消延誤

【有線新聞】英國航空交通系統因為技術故障，全國逾6000航班受影響。現時系統已經修復，但倫敦希思羅機場預料未來一兩日的航班仍然會受影響。

在倫敦希思羅機場，登機閘口外出現長長人龍。乘客就算已經登機，但因航班被取消，職員要求他們下機。倫敦另一個機場蓋特威克同樣是人山人海，大批乘客滯留等候替補航班。

英國全國的航空交通管制系統當地周一早上出現技術故障，大量航班取消或延誤。由於正值夏季銀行假日，不少民眾都出外度假，數以千計乘客受影響，只有部分本地及國際航班維持升降。