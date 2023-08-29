岸田文雄促中方撤銷日本水產禁令

【有線新聞】中國因應福島排放核污水，實施日本水產進口禁令。日本首相岸田文雄要求撤銷，政府表明考慮向世貿提出申訴。至於福島漁穫化驗工作，受風暴海葵影響要暫停兩日。

受核污水爭議打擊的還有旅遊業，日本國土交通省證實有部分訪日的中國旅行團取消行程，正向中國旅行社查詢。

日本水產被禁止入口中國，首相岸田文雄強調會採取一切措施保障水產業界，包括鼓勵本地消費。他在自民黨會議上表明，會繼續循外交途徑要求中方撤銷禁令。經濟安全保障大臣高市早苗亦表明，考慮向世界貿易組織提出申訴。

內地反日情緒升溫，日本周二公布駐北京大使館上周四、即排水當日遭人掟磚，中國籍疑犯當場被公安拘捕。使館無受損，無人受傷，當局其後已加強警備。

日本駐華使領館以至境內民眾，連日收到大量中國滋擾電話。日本警方4日內收到200多宗報案，受影響的包括地方政府、核能科學館，以至無關的學校、餐廳等，其中以福島縣最嚴重，總務省已要求國內通訊商介入處理。