颱風蘇拉｜周四「升呢」超強颱風 天文台預告掛波 料周六本港70公里掠過

【有線新聞】本港今個周末或有機會打風，天文台今（29日）表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日進入本港800公里範圍內，移向廣東東部沿岸至福建南部一帶，未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。根據天文台最新預測，蘇拉將於周六（2日）最接近香港，在本港約70公里範圍掠過。

天文台最新預測顯示，蘇拉將於明日（30日）進入本港東南偏東800公里範圍，隨後增強為超強颱風，中心風力每小時185公里，於周四（31日）接近本港東面400公里範圍。其後蘇拉減弱為強颱風，並繼續逼近本港，周五（1日）進入400公里範圍內，周六（2日）進一步減弱為颱風，於本港東南約70公里掠過。

路徑變數較大 天文台考慮發熱帶氣旋警告信號

天文台表示，由於蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動或進入中國東南部內陸減弱。天文台會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。

據天文台的解釋，「藤原效應」是指兩個距離很近的氣旋性渦旋會受對方影響，互相沿兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動，有彼此接近及合併的趨勢。

周五起天氣轉壞 暫預測風力達3號風球

根據天文台9天天氣預報，本港周五（1日）天氣開始轉壞，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，吹北至西北風4至5級，即平均每小時風速達20至40公里，離岸及高地間中6級。而周六（2日）則大致多雲，間中有驟雨及雷暴，海有湧浪，吹北至東北風4至5級，即平均每小時風速達20至40公里，而離岸及高地間中6級。

根據天文台資料，風力達到6級，代表每小時風速達41至51公里，而3號風球持續風力為每小時41至62公里，陣風風速可能超過每小時110公里；而八號風球持續風力為每小時63至117公里，陣風風速可能超過每小時180公里。