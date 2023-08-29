駱駝漆工廈｜部分食肆暫停營業 打工仔關注日後「搵食艱難」 江玉歡：為何要令大家不開心

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【有線新聞】觀塘駱駝漆大廈食肆商店林立，地政總署陸續發警告信指商戶違契要求糾正或停業，很多食肆「避風頭」暫停營業。有立法會議員認為工廈地契規定已經過時，政府是時候檢討。

駱駝漆大廈往常午市最旺，這天很多食肆都沒開門。有營業的都不敢打開大門做生意，附近上班的打工仔關注政府若嚴打工廈食肆，日後會「搵食艱難」。黎先生：「去APM這些大型商場其實該處本來就擠逼 ，若這邊（駱駝漆大廈）很不幸全部結業的話，我相信那邊會更加接收不到，可能真的會有人吃不到飯。」鄧女士：「你知道人家做得好，受到很多市民歡迎，你要規範都不是不可以，你叫他們去領牌、去辦就是了。」仍然開門的食肆說會視乎情況，跟隨其他店舖停業幾天觀望。餐廳負責人彭先生：「最差情況大部分店舖不開門，其實都會考慮先不開門，看看政府怎樣公布。」

記者數過駱駝漆大廈的單位，大部分是零售商店，其次為食肆，用作貨倉的其實少之又少。有立法會議員來了解，選委會界別江玉歡：「常說搞好經濟，現在商業下行，駱駝漆大廈大家都知道經營了很多年，現在正值市道低迷，我想問為何要令大家都不開心？」

活化工廈推行十多年，可獲豁免的只限設計及藝術等五類用途，有議員認為要檢討政策，與時並進。新界北（民建聯）：「活化工廈究竟是需求主導、目標為本，抑或要控制、設關卡？我覺得政府部門尤其是規劃署要想得很清楚。」劉國勳鼓勵政府拆牆鬆綁，釋放更多工廈作其他用途。