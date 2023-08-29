鄧桂思案｜兩醫生將復職 公共醫療醫生協會尊重決定 病人組織認為撤控合理

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【有線新聞】公共醫療醫生協會說尊重律政司及法庭的決定，有病人組織認為撤控合理，律政司檢控前應深思熟慮。

聯合醫院兩名醫生年初遭落案控告誤殺時，引起醫管局主席范鴻齡、醫務衞生局局長盧寵茂及多個醫生組織的關注。事隔七個多月，兩人獲撤銷控罪。公共醫療醫生協會說尊重律政司及法庭的決定，再次對死者家屬致以深切慰問。由於仍有死因庭聆訊，暫時不評論案件。

有醫生相信律政司的決定是經過長時間考慮，亦證明醫委會當日的裁決正確。醫療衞生界立法會議員林哲玄：「當時的判決都已很清楚，他們是專業失當，判以停牌但緩刑，即是醫委會的角度去看事情，他們是有失誤但並非是故意傷害人的程度。專業的紀律委員會是有可取的地方，我們看的不是一名專家，自稱自己是專家便可說了算，我們看的是基礎，看畢所有資料及數據再審視和判斷。」

有病人組織認為律政司檢控誤殺前應深思熟慮。病人政策連線主席林志釉：「醫委會的紀律研訊是由律政司主導及檢控，之後的刑事檢控亦是由律政司做決定及檢控。所以如果程序上律政司有意刑事檢控，他們是應該將刑事檢控放首位，否則會影響兩位醫生的緘默權。」他又說根據案例，要指控醫生嚴重疏忽導致病人死亡，是醫生要在同一名病人中出現多次不同的疏忽，否則單憑一次診斷開漏藥，根本未達指控門檻。