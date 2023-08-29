颱風蘇拉｜增強至超強颱風 天文台料未來一兩日進入本港800公里 周六最接近

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【有線新聞】熱帶氣旋蘇拉增強至超強颱風，天文台預計未來一兩日進入本港800公里範圍，屆時考慮發出警告信號。西北太平洋還有熱帶風暴海葵，相互作用令蘇拉路徑變數大。

下了一場大雨為炎炎夏日降溫，天文台說受一道低壓槽影響，下午部分地區錄得超過20毫米雨量，新界北更超過90毫米。星期五之前短暫有陽光，部分地區有驟雨，到周末有機會打風。位於西北太平洋的熱帶氣旋蘇拉，天文台預測它未來一兩日移向廣東東部至福建。天文台署理高級科學主任林學賢：「它中心附近最高持續風力大概每小時175公里，未來兩、三天會維持強颱風甚至超強颱風的狀態，它與山竹或天鴿路徑有很多不同情況，大家要留意最新動向。」

蘇拉以東的海葵估計移向琉球群島一帶，兩者相距約1500公里，相互作用令風力、路徑難捉摸。天文台署理高級科學主任林學賢：「（兩個熱帶氣旋）有機會互相團着轉圈，甚至一個較強的熱帶氣旋有機會吞併另一個熱帶氣旋，有機會兩個熱帶氣旋距離縮短，所以它們兩個的相互作用有機會愈來愈強。」

天文台預測蘇拉可能周六最接近香港，有機會沿著廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱，未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。