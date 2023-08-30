颱風蘇拉｜天文台：黃昏發出一號風球 周五、六最近珠江口 海葵影響較預期小

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【有線新聞】天文台預告於黃昏發出一號戒備信號，熱帶氣旋蘇拉已進入本港800公里範圍，預計今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，星期五至星期六頗為接近珠江口一帶，不過蘇拉和另一熱帶風暴海葵的相互作用就較預期小。

星期五就是開學日，學生究竟用不用上學，就要視乎蘇拉走向。天文台署理高級科學主任江如秋說：「預計現時最新預測路徑，蘇拉應該可能星期五至六會頗接近珠江口範圍，到時候香港天氣會明顯變化，風勢較大、有狂風驟雨。不過之後蘇拉移動路徑和強度會有頗大變數，屆時受東北季候風影響，移動路徑有機會在廣東登陸，也有機會沿廣東沿岸海域往偏西方向移動，所以存在一定不確定性。」

天文台解釋，蘇拉的強度和路徑會與東北季候風互相影響，有機會在移向廣東沿岸時減弱。不過目前預計，蘇拉星期五至六靠近珠江口一帶時，仍會維持颱風級別，它和另一風暴海葵的相互作用，就較預期細。江如秋說：「當有兩個或以上熱帶氣旋，如果之間的距離足夠近，有機會互相牽引，令移動路徑較飄忽，如何牽引要視乎兩者的強度、距離。因為現在海葵的強度較我們預計弱，加上也有若干距離，它和蘇拉之間的距離，所以相互作用的影響在這一刻評估比較細。」

天文台又提醒，雖然蘇拉到來前，本港預計天氣仍會比較好和酷熱，但岸邊有機會有湧浪，提醒市民注意安全。