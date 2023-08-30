警斥千萬擴充法證指紋實驗室 新儀器助找破案關鍵 料明年增設鑑證車流動蒐證

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【有線新聞】指紋鑑證為不少罪案提供破案線索，警方的法證指紋實驗室完成擴充，投入使用，並且引入新儀器，未來亦會有流動實驗室到罪案現場蒐證。

在多波域光源和「超能膠」煙燻下，「兇刀」上的指紋無所遁形。這些遺留現場的指紋DNA等，往往是破案關鍵。警方刑事鑑證科，去年以過千萬元引入新儀器及擴充法證指紋實驗室。鑑證科先進科技課總督察檀東輝說：「實驗室擴充後面積倍增，我們有很多不同檢驗程序及測試方法，在以前很多不同的檢測要放在同一間房，現時情況可將所有檢驗人員（安排）在獨立房間檢驗，多了空間，方便處理大型證物。」

這些法證儀器利用光源，可以將留在證物上的血液，甚至指模上的汗液顯現出來。不過案發現場可能會被破壞，這部新的二氮化二硫煙燻儀，便可以在火場套取殘留指紋。

實驗室去年全年檢驗超過31,000件證物，鑑別了570多名涉案人士。鑑證的實驗室，亦都會搬到嚴重罪案現場。鑑證科先進科技課高級督察譚潔琳說：「有些案件涉及在逃人士盜用賊車停泊在路邊、被遺棄，會不會有很多人曾看見或觸摸呢？都是一個影響。與時間競賽，不如我們『到會』在現場做。我們會搭建帳篷做密閉空間，將實驗室技術帶到現場即時做 ，盡快將留下的痕跡抽取出來做指紋證供。」

鑑證科預計明年9月會有第一部流動實驗室，將鑑證設備搬到車上，當有嚴重罪案可以更快到場蒐證。