土耳其熊爬行家族 掀人類「向後進化」爭論 父親怒轟：我們不是人猿

【有線新聞】直立行走向來是人類獨有的生存優勢，雙手「解放」才得以孕育科技及文明，但土耳其卻有一家人如同「返祖」般，部份成員天生便用四肢爬行。研究發現這家人的腦部構造存在缺陷，但應該不至於此，甚至引起學者就是否出現「向後進化」而爭論。

非猿類指關節行走 手沒不協調可做針線活

綜合外國傳媒報道，這名為烏拉斯（Ulas）的家族住在土耳其南部農村，除父母外，一家19名孩子中有6個「與生俱來」就用四肢行走，但與猿類指關節行走的四足步態不同，更傾向是「熊爬行」。值得留意的是，爬行的家族成員未有出現手、言語和眼球運動等協調不良，反而都會做針線活。

研究發現他們患有一種先天性小腦共濟失調，包括小腦發育不全、輕度大腦皮層萎縮和胼胝體（連接左右大腦半球的白質帶）縮小，呈現輕度智力障礙、兩腿平衡力有問題。土耳其的學者將之視為「向後進化」（backward evolution），形容出現了「逆轉了三百萬年的進化」，是人與猿之間缺失的聯繫，又聲稱他們「不應該存在」。

土國學者提向後進化 英專家：極大侮辱

不過，倫敦經濟學院的進化心理學家Nicholas Humphrey卻不同意，認為是由於兩種罕見現象結合才造成，首先他們的「熊爬」不是像嬰兒一樣用膝蓋爬行，其次是由於先天性腦損傷，兩條腿很難保持平衡，因此才會被「引導」到將熊爬替代兩足行走；認為這種步態與「進化」毫無關係，有關診斷對這個家庭來說是極大的侮辱。

學界爭論引起傳媒的關注，BBC以此製作成紀錄片。父親雷西特（Resit）表示不想家人被外界以「人猿」進行比較。當地則有慈善組織協助烏拉斯一家，在他們家中安裝雙槓，幫助爬行的成員鍛煉下肢。