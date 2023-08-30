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英揆辛偉誠反對倫敦收緊汽車排放

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  • 2023年08月30日
英揆辛偉誠反對倫敦收緊汽車排放
【有線新聞】英國倫敦將「超低排放區」的適用範圍，進一步擴大至覆蓋全市，認為向更多駕駛者徵收排放費，有助改善空氣質素與居民健康，但有關措施連首相辛偉誠都反對。
「超低排放區」的適用範圍擴展至整個倫敦，令這個有900萬人口的城市，成為全球最大的污染徵費區。
任何時段駛入倫敦的汽車，假如排放水平未達指標，需要每日繳付12.5英鎊，即相當於123港元的費用。駕駛者需要三日內繳交費用，否則最高罰款180英鎊。新覆蓋地區將會安裝2750組監控鏡頭協助執法，全年只有聖誕節豁免收取排放費用。
倫敦市長簡世德說，每年有約4000宗死亡個案可能與空氣污染有關，認為新措施將有助降低與空氣污染相關的疾病與死亡率，亦有助應對氣候變化：「我個人頗為肯定這是一個艱難但正確的決定，對這城市極其重要。我認為清新空氣是一項權利，不是一項特權。我希望倫敦市中心以外的市民都可以享受到更清新的空氣。」
不過，連首相辛偉誠都反對倫敦市的做法，認為會令市民的負擔百上加斤。
倫敦有民眾示威，反對有關措施，認為加重生活負擔，而且部分地區交通選項較少，必須駕車出入。
倫敦市中心部分地區，自2019年起開始實施「超低排放區」，2021年適用範圍已經擴大過一次。當局為鼓勵市民放棄駕駛高排放的汽車，提供每輛最多2千英鎊的「劏車」補貼。
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