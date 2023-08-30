啟德郵輪碼頭｜三免費巴士線取消 本地客稱影響不大 的士司機坦言生意有改善

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【有線新聞】啟德郵輪碼頭三條免費穿梭巴士路線取消，首日交通暢順。有旅客說即使要付款，只要有合適交通工具就可以。

載有約1,500名乘客的名勝世界壹號抵達啟德郵輪碼頭，旅客陸續落船離。營運近一個月的三條免費接駁巴士取消，有碼頭職員指示遊客去乘車，碼頭貼出不同交通工具的資訊，包括路線、班次及車資。有返港市民認為，取消免費巴士沒有大影響。李先生：「其實有部分都浪費資源，因為這艘名勝郵輪沒這麼多遊客，變成太多（交通）都不用等車。最重要大家方便，錢不是一個問題。」江先生：「非常好，今日看見這樣的車輛就非常好。（以前）人多，的士又不進來。不是錢的問題，反正都去郵輪玩樂，最重要方便，一下船不用排隊、不用等，是不是很開心。」

免費交通只剩下往返觀塘APM的穿梭巴士，以及往返啟德的城巴22R。有遊客就選乘的士離開。蘇先生：「像前兩天，我們出來遊覽時空手的話，有（免費巴士）的話就會給我們帶來很大的方便。我都不曉得有這些免費的巴士，所以你們香港方面，宣傳做得不夠好，尤其對我們遊客。」

的士司機就認為取消免費巴士，對生意有幫助。林先生：「會有好一點，如果以我們的士來說，變了沒有選擇，一定是選擇的士這個交通工具。」馬先生：「最重要方便到乘客，我們是其次，我們進來都是有些冒險的精神才進來。」來碼頭等客的的士司機仍然可取得50元石油氣現金券，不過的士站都未見岀現人龍。遊客落船後，基本上都可以立刻上到的士，司機就可能要等一等。