颱風蘇拉｜天文台料周六最接近本港 前台長岑智明：今年最具威脅超強颱風 解釋破例開腔原因

【有線新聞】熱帶氣旋蘇拉來勢洶洶，天文台預測，蘇拉周六（2日）會最接近本港，闖入本港100公里範圍內。前天文台台長岑智明罕有表示，蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，並指電腦預報路徑持續西調，蘇拉今早（30日）的移動亦較為偏西，影響香港的機會上升。

天文台指，熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，會在今日（30日）黃昏發出一號戒備信號。根據現時預測路徑，蘇拉可能會在周五（1日）至周六（2日）頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。受東北季候風影響，蘇拉的路徑及強度仍有變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。

前台長罕見開腔 評蘇拉今年最有威脅

前天文台台長岑智明亦罕有分析熱帶氣旋來勢，指雖然各大電腦預報仍然存在頗大分歧，但形容蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，而且電腦預報路徑持續西調，蘇拉今早（30日）的移動亦較為偏西，影響香港的機會上升，「但蘇拉的環流比較緊密，要看它走得多近了。」

他解釋今次破例發表颱風動向的看法，原因是有網友覺得他日前「狼來了」或「跟車太貼」的評論是看淡蘇拉對香港的影響，「其實不然，颱風信息發放必須具公信力和可靠性，在高度不確定情況下，過早發放模棱兩可或誇大的信息可能會弄巧反拙。」

路徑存變數 東登、西登威力大不同

天文台預測，蘇拉將於周六（2日）於本港以南掠過，但路徑及強度仍有變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動，意味有可能於香港的東面或西面登陸。根據天文台資料，熱帶氣旋在香港的東面或西面登陸，其威力都有所分別。

若熱帶氣旋在香港的東面登陸，香港就會吹西北風，把海水推回大海；若在香港的西面登陸，香港就會吹東南風，除了把海水會推向岸邊，其風力和低氣壓可引起嚴重的風暴潮，故「西登」破壞力一般較「東登」強。

周五起天氣轉壞 有狂風驟雨及雷暴

根據天文台9天天氣預報，本港周五（1日）天氣開始轉壞，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，北至西北風5至6級，離岸及高地間中達8級；周六（2日）則大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，吹北至東北風5至6級，離岸及高地間中8級。

根據天文台資料，風力達到6級，代表每小時風速達41至51公里，而3號風球持續風力為每小時41至62公里，陣風風速可能超過每小時110公里；而八號風球持續風力為每小時63至117公里，陣風風速可能超過每小時180公里。