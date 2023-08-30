首屆演藝博覽明年10月舉行 耗資4,200萬 開放全球申請演出
【有線新聞】首屆演藝博覽明年10月舉行，開放給全球申請演出，預料有2千名藝術人員，約半來自海外，活動可吸引約3萬人參與，亦設有平台讓藝術家展示作品、尋求資助及合作。
政府撥款4,200萬元舉辦香港演藝博覽，訂於明年10月14至18日。藝術發展基金諮詢委員會主席王英偉：「於在文化體育旅遊局成立後正式可以推出項目，證明政府改組是成功。（政府）調撥很多資助讓我們進行這件事，不過都是不夠，永遠都不夠。」
博覽重頭戲是「演博節目」，在西九、及文化中心等劇場上演本地知名藝術家的經典作品。「國際精品演出」就開放予全球藝術家報名來港演出，今年10月30日截止申請，申請者必須擁有巡迴演出經驗，過去五年曾製作至少10場收費的戲劇、音樂會及舞蹈等表演。每項表演不多於一小時，大會將提供場地、旅費及住宿津貼等。另一個需要報名的是「項目推介」，藝術家要提交未巡演的作品，大會將安排他們演講，尋求資助者合作。文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「國安法之下不會影響我們發展文化藝術，我們繼續有很多空間、自由。內地非常高質素的藝團亦希望和國際藝團合作的需求，從而建立表演藝術界的重要平台，推動業務洽商買賣、產業化合作。博覽會完結後，香港將緊接主辦大灣區文化藝術節，政府相信能吸引全球藝術從業員留在香港久一些。」