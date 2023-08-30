縣政府推千元初婚補貼 「輔助生育」成功亦有獎 網民：能早婚都不愁錢吧

【有線新聞】內地生育率持續下降，各地政府都推出針對政策鼓勵生育，浙江衢州常山縣最近就印發「優化生育政策」，為初次結婚登記且女方年齡在25周歲及以下的夫婦，給予1000元的獎勵，並有條件包涵家庭、機構、住房三方面津貼。政策隨即引發網絡關注，有網民認為現今結婚與否「不是這一千元的問題」。

女方須25歲及以下 縣內機關登記結婚

據縣委宣傳部公眾號「常山發布」，初婚獎勵政策對象須同時符合以下條件，包括男女至少一方為常山戶籍；女方25周歲及以下；雙方均為初婚對象；必須共同在縣內機關登記結婚。此外，「依法實施人類輔助生殖生育成功」（如人工授孕）的家庭給予補助自費部分的50%，補助每戶每次最高限額為3萬元。

家庭類政策包括在縣內醫療機構生育二孩、三孩並落戶，每年分別給予5,000元、10,000元育兒補貼，直至子女滿3周歲止；三孩家庭子女可免費享受公辦學校課後服務；第三孩在學位有空餘的情況下，可按家長意願選擇學校入學等。機構類則有女性員工產假期間，單位有50%社會保險補貼、新建四星級及以上母嬰室給予10,000元建設補助等。

三孩家庭買新房 可獲20萬元抵扣「房票」

住房方面，對生育三孩的家庭，在縣城區購買新住房且面積不小於120平方米，一次性發放可用於抵扣購房款的「房票」20萬元；對二孩、三孩家庭購買自住住房且符合公積金貸款條件的，貸款額度可按家庭或單方當期最高貸款額上浮20%、30%等等。

「為了這一千，會有人刻意25歲前結婚？」網民普遍認為初婚補貼金額太低，沒有鼓勵力度，又指現時社會上多是男方不願意結婚，因為結婚經濟壓力全在男方。另有意見認為，在三、四線市縣出身的年輕人，「能在他鄉立足已經拼盡全力」，不是不願意生孩子，是沒有那個心氣和財力。

年輕人口下降 女性初婚升至27.95歲

內地人口學專家何亞福認為近年來結婚人數減少有幾個原因，一是年輕人口下降，二是由於婚育成本高以及婚姻觀念改變等原因，而結婚人數下降會對出生人口有負面影響。另根據內地人口普查數據，2010年中國平均初婚年齡男性為25.75歲，女性為24歲；2020年平均初婚年齡男性上升到29.38歲，女性上升到27.95歲。