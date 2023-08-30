18歲女家中秘密產子 毛毯包裹扔垃圾桶致死 稱養育成本太高

【有線新聞】生兒育女是一生的責任，成為父母前需有長遠規劃，否則可能會影響小朋友的一生。美國一名18歲少女在家中秘密產子，其後將剛出生的兒子用毛毯包起，扔入垃圾桶，導致他被垃圾車的機器壓死。她解釋指，因為養育兒子的成本太高，故不想照顧他，她最終被控一項謀殺罪，不准保釋，若罪成最高刑罰判處死刑。

《每日郵報》報道，18歲的Jakayla Williams早前（13日）在家中秘密產子，其家人發現時，她已經將剛出生的兒子用毛毯包起，扔到垃圾桶，並向家人謊稱在當地一間醫療中心生產。家人為了尋回嬰兒，Jakayla聲稱將孩子交予一名醫療中心職員，其後家人與她一同到醫療中心追查。

訛稱醫療中心生產 家人追查揭發

但該中心的職員翻查閉路電視片段，發現Jakayla未有將嬰兒留在中心，家人隨即報警，警方隨後在其住所附近一堆垃圾中找到Jakayla的兒子，當時他已經沒有氣息，從而揭發事件。

Jakayla向警方承認，她不想照顧兒子，因為照顧兒子的費用太高。她現時被控一項謀殺罪，不准保釋，最高刑罰是死刑。警察局長Will Benny形容案件令人震驚，「在我多年的執法生涯中，從未聽說過如此可怕的事情，這令人震驚、心靈震撼，我甚至不知道還能說什麼。」