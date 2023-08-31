大嶼山校巴、巴士相撞 至少33人傷 巴士司機一度被囚 乘客稱車速不算特別快

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【有線新聞】大嶼山翔東路有巴士與校巴相撞，兩車車頭嚴重損毀，巴士司機一度被困，意外至少有33人受傷，其中3人傷勢較嚴重。

校巴上10多名學童事後坐在地上等待治療，部分人頭部受傷，有人面部流血，由救護員為他包紮頭部，有受傷學童情緒激動。學童：「（你撞到哪裏？）這裏。（痛不痛？）少許。」學童：「她是我妹妹。（當時情況是怎樣？）我們行駛途中突然撞到東西，然後大家都在叫，四周都很多血。（有沒有戴安全帶？）我們全部都有戴安全帶。」

上午8時許，一架往東涌校巴在翔東路近深水角與一輛巴士相撞，校巴車頭嚴重損毀，跌落在草叢。巴士車頭擋風玻璃碎裂，上層乘客等待救援，大部分傷者輕傷，可以自行離開車廂。巴士司機面部流血一度被困，之後由消防救出，他可以自行行上救護車。巴士司機：「頸有少許痛，其他都沒有大礙。」

有乘客指事發時巴士載滿乘客，車速正常，不算特別快。巴士乘客：「我坐在上層，突然感覺到很大的撞擊力，看到巴士衝撞在樹枝上，下層有人受傷，雙層都算平靜。」俞小姐：「大家都很冷靜，有立即詢問有沒有乘客受傷，有乘客受傷都立即讓位給他休息。」