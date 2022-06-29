返回
按輸入鍵開始搜尋
最新影片
  • 2020年03月05日

香港十優 － 夏恩教育

  • 2020年03月05日

香港十優 — 韋域裝修除甲醛公司

  • 2020年03月05日

香港十優 — 健康博士有限公司

香港十優 — 大埔高山牛丸
生活
  • 2020年03月05日

香港十優 — 大埔高山牛丸

https://coupons.smarkbtv.com 

  • 2020年03月05日

香港十優 — 萬華拓展有限公司

香港十優 — 樂生命健康科技有限公司
生活
  • 2020年03月05日

香港十優 — 樂生命健康科技有限公司

樂生命Newnova 成立於2001年，一直專注於大健康產品

香港十優 — 目優廊
生活
  • 2020年03月05日

香港十優 — 目優廊

目優廊品牌能夠跳出守舊，刻板，傳統的店舖，創造一個全新專業驗

  • 2020年03月05日

香港十優 — 犬學堂國際有限公司

  • 2020年03月05日

香港十優 — 黑金堂

  • 2020年03月05日

香港十優 — Manlisa 肌姸

  • 2020年03月05日

香港十優 — 龍鳳號

  • 2020年03月05日

香港十優 — 漫活堂

七一打風｜天文台：一號風球明日中午前維持　七一風勢頗大有狂風驟雨
七一打風｜天文台：一號風球明日中午前維持　七一風勢頗大有狂風驟雨

【有線新聞】今午依然陽光普照、酷熱天氣警告高掛，惟天文台在今晚9時多發出今年首個一號風球，更預料明日風勢逐漸增強、驟雨增多，隨後一兩日風勢頗大及有狂風驟雨，七一回歸三日連假恐怕要不「風雨同路」、要不安心留在家中。

天文台考慮今晚發出一號戒備信號，又指熱帶低氣壓會在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶。（圖片來源：AP）

天文台：一號波在明日中午前維持
天文台指，按照現時預測路徑，熱帶低氣壓會在今晚至明早與香港保持逾500公里距離，預料本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在明日中午前維持。

又指隨著該熱帶低氣壓逐漸靠近廣東西部沿岸，本港明日會受其外圍雨帶影響，驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴，稍後離岸及高地吹強風，海面會有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

天文台指，受活躍偏南氣流影響，預料下週廣東沿岸天氣持續不穩定。（圖片來源：天文台）

七一回歸三日連假天氣惡劣　出門記得帶遮
天文台最新的九天天氣預報，明起將會告別萬里無雲的酷熱日子，周四大致多雲、短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後驟雨較為頻密及有狂風雷暴。七一開始一連五天「顯著降雨槪率」為高，雨天至少持續至下周五，回歸當日間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，吹東風5至6級、高地間中7級，已達強風程度。翌日續有狂風大驟雨及雷暴，但風勢稍緩，變為5級、間中6級，至於連假最後一天則大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。

根據蒲福氏風級表，6級和7級風屬強風、風力亦達三號風球程度，而8級風則屬烈風程度，即八號風球的風力。

 即睇未來七日天氣預測狀況

上一條影片 惠州有老人被升降機門夾到後怒摑女孩　網民批蠻不講理
下一條影片 愛潑斯坦女友協助性侵等罪被判監20年
客戶服務