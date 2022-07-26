東亞錦標賽　港足明日鬥中國　主帥安達臣預期雙方鬥攻

【有線新聞】香港足球代表隊明日在東亞錦標賽對中國，主帥安達臣說對方在早前賽事集中防守，港隊得分會有難度。

香港足球代表隊主教練安達臣：「他們(中國隊)有好的球員，但經驗都很新，目前為止未有看到很多中國隊的發揮，因為他們兩場比賽只顧防守，不是在踢(全面的)足球，很難看到他們防守以外的發揮。」

港隊對上兩場先後不敵南韓及日本，而戰績一和一負的中國，就在次輪守和日本0比0，安達臣預計中國接下來會進取得多。安達臣：「當然希望他們維持(主守)戰術，就如對上兩場放棄進攻，那我們至少能打成0比0，但我認為並不會這樣，壓軸一場雙方都會爭勝。」

代表中國的戴偉浚將首次倒戈鬥港隊。安達臣：「他只和隊友一起跑和防守，進攻甚麽也沒有做，所以這兩場對他沒印象。」

他說明白下一場對香港球迷很重要，即使要得分並不容易，球隊上下會盡力競爭。