英國保守黨黨魁電視辯論　因主持突昏倒腰斬　辛偉誠、卓慧思：樂意再度交鋒

【有線新聞】英國保守黨黨魁兩名候選人在第二場電視辯論繼續就減稅議題交鋒，互相指責對方倡議是道德錯誤，兩人唇槍舌劍期間主持突然不適昏倒，辯論最終腰斬。

英國保守黨黨魁選戰最後兩強的第二場電視辯論，外相卓慧思和前財相辛偉誠繼續就解決生活成本高企及減稅議題爭論不休。卓慧思：「我認為道德上是錯誤的，至少在此刻，當家庭為了生計苦苦掙扎，我們卻對普通人徵稅。」辛偉誠：「我認為道德錯誤的是要求子孫為我們付不起的賬單『埋單』，若我們能就此對話就太好了，大家都知道我們做了很多支持國家跨過疫情，沒有人認為不需為此『埋單』，所以問題是，誰要為此『埋單』？」

原定一個小時的辯論只進行到一半，錄影廠突然傳出巨響，主持麥卡恩不適昏倒，直播隨即中斷。電視台其後指麥卡恩未有大礙，但未能繼續工作，辯論最終被腰斬。辛偉誠和卓慧思分別在社交網站發文，對主持無恙表示鬆一口氣，表明樂意再度交鋒。

英國傳媒分析，今次辯論兩人的焦點轉至施政方向，火藥味不及第一場。最新民調顯示，保守黨員普遍認為卓慧思較辛偉誠貼地、親切和值得信賴，但在誰具備出任首相條件，兩人則不相伯仲。他們接下來尚有個多月爭取黨友支持，勝出者將於9月初入主唐寧街10號接替約翰遜首相之位。