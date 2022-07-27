疫情恐再升溫　香港話劇團指劇場風險低　籲勿一刀切關閉、設緩衝期作網上演出

【有線新聞】過去疫情嚴峻時，政府多次關閉表演場所，未來兩星期確診宗數可能升至每日八千宗，香港話劇團認為劇院感染風險低，希望政府不要再一刀切關閉劇場。

香港話劇團45周年劇季「打頭陣」是本地劇作家杜國威26年前的作品《愛情觀自在》，以佛偈談香港人戀愛觀。

話劇團說這些現場演出做得一場得一場，過去兩年半，劇場因疫情四度關閉。香港話劇團藝術總監陳敢權：「上年票房損失有150萬元，這並不包括劇團的薪金、製作費。（去年）有個大型音樂劇取消，整個製作幾乎有100人，一年製作及安排製作的心血就從此白費，我們全部人都抱頭痛哭。劇場到此為止未試過因為演出而爆發疫情，因為在劇場裏面觀眾都不會除口罩、檢查過針咭等，其實都已經有一個幾保守的防衞工作。」

綵排好才遇上疫情爆發，話劇團希望政府日後可以給予幾天緩衝期，不要立刻關閉表演場地，讓演員及製作人員綵排多幾天，在劇場拍攝整個演出，之後在網上或戲院播放。

陳敢權希望新設的文化體育及旅遊局多諮詢業界，有些政策拆牆鬆綁。陳敢權：「談起這個文化局，我們期盼已久，尋找贊助是比較吃力，要很好水準的製作才找到一個好好的贊助，如果可以免稅，會令更多人投放資源在表演藝術上面。」

香港話劇團去年贊助和捐款佔收入8.6%，政府資助就佔83%，話劇團希望多些贊助就可以減少依賴政府。