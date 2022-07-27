佩列沙茨半島大橋通車　連接克羅地亞、由國企承建　總理李克強形容展現中歐合作

【有線新聞】克羅地亞連接本土大陸和佩列沙茨半島的大橋通車，往返旅遊熱點杜布羅夫尼克不需要過境波斯尼亞，大橋亦是首個歐盟為成員國出資，由中國企業承建的工程，總理李克強形容展現了中歐合作。

克羅地亞佩列沙茨大橋落成通車在軍機翱翔，在煙花點綴下正式開通。總理普連科維奇形容是國家歷史性的一天，此大橋的重要之處在於將克羅地亞本土，與佩列沙茨半島連接起來。世界文化遺產杜布羅夫尼克古城正正位處半島，但由於被波斯尼亞和黑塞哥維那的涅姆隔開，加上波斯尼亞並非歐盟成員國，無論是居民和遊客，以往要花數小時過境才能往來兩地。

橫跨亞得里亞海小斯通灣的大橋落成不但令交通便利，更有助消除半島居民的孤立感。大橋全長2.4公里，耗資5.2億歐元，當中逾3.5億由歐盟出資，既是克羅地亞最大基建，亦是歐盟境內首個由歐盟提供資金、採取歐盟標準，由中國企業中標的工程。總理李克強透過視像為大橋開幕儀式致辭，形容項目不限於促進兩國友好的橋樑，「大橋展示了中歐合作，大橋項目是中國公司，通過公開投標、公平競爭獲得，而且遵循市場原則，遵守歐盟規則。」

承建商中國路橋當年以比對手低兩成的報價中標，觸發對手上訴但無效，大橋亦一度惹來波斯尼亞不滿，阻礙對方唯一的出海航道，最終要更改設計，橋面加高20米至55米，令建造成本上升。