陳茂波重提郊野公園邊陲建屋、大欖隧道西南用地　長春社質疑違社會共識、憂開先例

【有線新聞】財政司司長陳茂波重提郊野公園邊陲地建屋，建議逐塊地審視是否適合，有環保團體感到失望，說四年前的「土地大辯論」已經有共識不會發展邊陲地帶。

陳茂波接受報章專訪，說社會過去太抽象地討論郊野公園邊陲地建屋，這些爭拗難有結論，建議逐塊地拿出來討論是否值得發展。

他重提2017年時任特首梁振英希望研究發展的大欖隧道西南面用地，說初步看這70公頃土地生態價值未必很高，又鄰近交通基建，估計可以興建35,000個單位，相當於公營房屋一年的目標供應量，有助縮短公屋輪候時間至5年以下。他強調不是要大搞郊野公園邊陲地，目前只是想獨立討論這個選址。

最先倡議發展這塊地的前長遠房屋策略委員會成員劉炳章，就認為可以主力建居屋，找私人發展商參建，提升建屋效率、改善居住環境。劉炳章：「程序上、第一要夠膽，將它從郊野公園的範圍剔除，改為住宅、發展的新發展區，這些全部是政府行政主導做得到。環保評估、交通評估等可以同步做，其實你做三、兩年都做得到，不需要動遷、不需要賠償、不需要安置，可以很快做得到。」

是否很快就做到，政府2017年委託過房協研究發展這塊邊陲地，但一年後的土地供應專責小組表示，發展邊陲地未獲大多數市民支持，政府決定不再推行，同時叫停房協的研究。

長春社質疑政府不尊重當時的共識，長春社公共事務經理吳希文：「予人感覺有些輸打贏要，為何明明有這麼多民意共識下，幾年後仍要拿這個方案出來。（大欖）很多位置位於集水區，亦有很多坡度很高的地方，你可以預期如果要發展，不論是建樓或做配套設施都要大規模移山，所以工時可能非常長，無助解決迫在眉睫的房屋供應。」吳希文擔心先例一開，政府會發展更多郊野公園邊陲地，破壞生態環境。