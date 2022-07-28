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2022年07月28日
港聞
新聞資訊
日本疫情反彈無損興致 廿人團出發 有人兌數十萬日圓欲「報復式消費」
【有線新聞】日本近日疫情嚴峻，本港仍有旅行團出發去大阪。
這團有20名團友，是日本團重開後旅客人數最多的一次，8日行程會到大阪、京都等地方。
團費連回程隔離酒店及檢測費用約2.1萬元，有團友說三年多沒去日本，兌換了幾十萬日圓打算「報復式消費」，並會做好防疫措施。團友曾先生：「有心理準備、做好個人保護，之前曾確診、應該有些抗體。準備了一些日圓，應足夠、相信儲了這麼多年，希望今個旅程盡情（花費）。」
東瀛遊執行董事禤國全：「6至8月有200名客人報名，雖然200名客人與疫情前比較是微不足道的數字，但由疫情後由零開始到今日200名客人，我們非常興奮、開心。」
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