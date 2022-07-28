金正恩：南韓若軍事對抗朝方將被完全殲滅

【有線新聞】北韓領袖金正恩出席「戰勝節」活動，首次點名批評南韓總統尹錫悅，警告南韓若試圖軍事對抗，會被完全殲滅。南韓方面表示深切遺憾，強調有能力應對挑釁。

北韓人民軍戰機表演飛行特技，為周三「戰勝節」，即韓戰《停戰協定》簽署日69周年紀念活動揭開序幕。領袖金正恩和夫人李雪主出席儀式，問候參戰老兵。現場燃放煙花慶祝。

金正恩發表講話時，首次點名批評南韓總統尹錫悅，譴責首爾當局「先發制人」軍事政策；警告若試圖軍事對抗朝方，以為能癱瘓或摧毀北韓軍力，將是大錯特錯；揚言這些危險企圖會遭受強力懲罰，尹錫悅政權及其軍隊將被全部殲滅。他又斥責尹錫悅政府比以往更熱衷於同族對抗政策，正將朝鮮半島局勢推向戰爭邊緣。

金正恩提到南韓針對平壤核武及導彈的「三軸作戰」系統和韓美聯合軍演，強調即使南韓部署美國戰略核武，擴大軍演規模，仍不能挽回軍力劣勢。金正恩又指已做好充分準備，應對與美國的任何軍事衝突，包括核威懾力量；表明可隨時調動核武完成任務，但無透露會否再進行核試。

南韓總統辦公室就金正恩對尹錫悅批評，表示深切遺憾，強調南韓有能力隨時應對任何挑釁。國防部則指，金正恩強硬、恐嚇性言辭不是新鮮事，重申繼續加強防衛能力。