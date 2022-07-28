7月錄22個熱夜　破1884年以來單月紀錄　勞福局研預防中暑指引

【有線新聞】7月份暫時錄得22個熱夜，是1884年有紀錄以來單月最多。

截至周三，熱夜已持續了19日，是有記錄以來最長的一次。天文台預計酷熱天氣持續，呼籲市民防曬和多喝水。熱夜是指全日最低溫度在攝氏28度或以上，有酷熱天氣警告的日子，出現熱夜的機會亦較高。

酷熱天氣持續，勞工及福利局局長孫玉菡指，正研究將天文台暑熱指數引入預防中暑指引，協助僱主評估「熱壓力風險」。孫玉菡：「我們正在討論希望盡快修改指引，將天文台的暑熱指數引進來，大家有客觀指標參考。我們正開始內部準備工作，希望盡快與持分者討論，不可一套指引適用於所有工種，需要顧及不同工種有不同需要。」