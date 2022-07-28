美國前共和、民主黨人合組前進黨發展第三政治勢力

【有線新聞】美國數十名前民主及共和黨人宣布組成前進黨，聲言發展政壇第三勢力，新政黨主打中間路線，務求扭轉國家兩極化的局面。

前進黨主席楊安澤：「各位，大新聞，前進黨已與復興美國運動和服務美國運動合併，組成全國按資源計第三大政黨。若你想要兩黨制度外的新選項，前往前進黨網頁。」

華裔企業家楊安澤是新組成的前進黨主席之一，他近年一度被視為民主黨新星，但前年出戰黨內總統初選失利，去年角逐紐約市長亦不成功，之後決定退黨並成立前進黨，和新澤西州前共和黨州長惠特曼共同領導。

前進黨涵蓋左、中、右不同政治光譜，獲得由前共和黨政府官員創立的復興美國運動，以及由共和、民主兩黨前成員，及獨立人士組成的服務美國運動兩個政治團體加盟。

新政黨主張國家的出路，不是左、不是右，而是向前進，希望成為對兩黨感失望的選民另一個選擇，讓國家走出分裂和極端的局面。

前進黨將於9月正式成立，秋季會舉辦活動吸納支持，預計明年夏季召開首次全國代表大會。目標是2024年年底前，在所有州完成政黨登記，趕及同年總統及國會選舉。

在美國，傳統兩大政黨以外的第三勢力，歷來選戰大多是陪跑角色，不過亦曾經左右大局。

2000年競逐總統的綠黨候選人納德，被指搶走民主黨的票，最終民主黨的戈爾，以些微票數失落佛羅里達州，總統寶座落入喬治布殊手上。

有民主黨人表示憂慮，認為前進黨對他們較為不利，但亦有分析對新政黨的影響力抱懷疑態度。