MIRROR演唱會意外｜巨型屏幕墜落壓傷舞蹈員　一人情況嚴重　有觀眾嚇暈

【有線新聞】MIRROR紅館演唱會第四場，有螢幕跌落舞台壓傷舞蹈員，五人受傷，送往伊利沙伯醫院治理。據了解其中一人頸部受傷、情況嚴重，正在深切治療部留醫。

網上片段見到，當時MIRROR成員呂爵安及盧瀚霆正演唱歌曲《Elevator》，一塊4米乘4米的大螢幕突然下墮，壓倒至少一名舞蹈員。高位片段見到螢幕當時正在移動，繫着螢幕的鋼纜突然鬆脫，擊中正在表演的舞蹈員。主辦方指因發生嚴重事故，演唱會腰斬，MIRROR經理人黃慧君：「我們現在有要處理的事，希望你們有秩序離場，對不起。」

工作人員即時為他急救，見到他當時左手有移動，消防及警員其後到場為傷者急救。現場觀眾蔣先生：「有些觀眾應該暈了，其實大家都很害怕，那一刻很突然，整塊板突然掉了下來。」現場觀眾周女士：「整個心嚇得像離開了，其實很快就有救護員上來，本來未開燈，突然全場叫開燈，就開了燈，不久後『花姐』就出來了，見到有些歌迷嚇暈。」

現場觀眾游大東：「看了很多年演唱會，都沒想過有這樣的意外發生，這麼大型的機關本應，大家有看紅館演唱會應該知道，他們要確認安全才會開始表演，但回想剛才因為我坐的面向，就是螢幕下墮的位置，回想都有些恐怖。」觀眾隨後陸續離開紅館，有人相擁痛哭。