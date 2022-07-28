甲一男子籃球聯賽　滿貫89:87南華(加時) ；永倫86:63安保漢友

【有線新聞】本地甲一男子籃球聯賽，滿貫加時靠張偉康的三分球絕殺南華。

紅衫的南華在聯賽暫停期間，先後有主教練巴拿莫域，主力惠龍兒及楊和離隊，改由余理洋兼任教練。首節表現不錯領先17比14。

滿貫的蔡再懃個人突破上籃，打到第二節終於「開齋」。找回手感後，接應周健宏「零度位」三分得手，單節獨取10分，全場有22分。滿貫第二節打出26比16，半場反先7分。

但南華第三節初段，以一段13比4的搶回優勢，梁兆華貢獻20分。朱亮取得最高27分，南華第四節一度拉開雙位數分差，但未能維持到最後。

進帳14分的周健宏上籃得手，滿貫追成75平手，要加時分勝負。

戰情峰迴路轉，南華靠罰球取得4分優勢。

但滿貫未放棄，蔡再懃最後11秒射入三分，追剩1分差距。之後再助攻後備落場的張偉康，射入壓哨三分、成功絕殺，滿貫反勝89比87，打破南華今季聯賽不敗之身。

滿貫球員張偉康：「我們沒有外援，每人都出多一分力，大家很齊心，可能中間有段時間失準，但之後慢慢追上來。不只是我的三分球，所有隊友在這場比賽都有付出，贏波是全隊的功勞。」