MIRROR演唱會意外｜特首指會安排海外家屬探傷者　楊潤雄強調追究到底　醫衞局：須完成檢疫程序

【有線新聞】行政長官李家超要求相關部門迅速調查事件，並會安排傷者在海外的家屬抵港後到醫院探望。文體旅遊局局長楊潤雄就說，會找專家協助調查，強調要追究到底。

李家超在意外發生後兩小時發聲明說感到震驚，要求文體旅遊局調查事件。他之後再主動見記者，李家超：「第一，行動和調查一定要迅速；第二，我們要全面及廣泛地處理事件；第三，高層介入，確保事件得到重視和妥當處理是重要。至於傷者家人在外地來香港，我們會給予充足協助，而事實上我們的醫務衞生局已經主動聯絡他的家人，提出他來到香港時，我們會安排他去醫院探望。」

文體旅遊局局長楊潤雄及勞福局局長孫玉菡就到過紅館視察，說兩條吊著螢幕的鋼索斷了一條。工作小組會調查意外成因，及檢視制度將來可以如何改善，預計要數個星期。楊潤雄：「那條鋼索斷了，斷裂的原因是甚麼？我們可能要拿去做檢測，可能要找些專家做研究。運作上有問題？質料本身有問題？哪一個環節出錯或者誰人要負責，我覺得可能是言之尚早。」

接下來8月中，紅館仍有另一位歌手的演唱會，楊潤雄被問到這些演出會否受影響，他說會與租用者商討場地設計，避免同類事件再發生。

MIRROR演唱會總綵排時，已經有舞蹈員因為舞台機關意外受傷入院。到公開演出，首兩場演出都被觀眾質疑舞台機關不安全，MIRROR成員Frankie更失足跌落台。楊潤雄：「康文署同事是知悉的，我地亦曾經與勞工處同事做過一些檢視，亦向主辦單位提出了要改善的意見。在法例下我們會嚴格執行，誰人需要負責，我們一定會追究到底。可能政府（的人）又好，或不是政府的人也好，或外面的人也好，總之我們會跟足責任及法例，嚴格執行，嚴肅跟進。」

勞工處事發後通宵在紅館蒐證，說會從有否人違反職安健條例調查，並要求主辦單位匯報如何安全拆除仍然懸掛的螢幕。

醫務衞生局說聯絡了傷者家屬，他們已預約航班及檢疫酒店，當局會按現行機制提供協助，讓家屬在抵港後完成檢疫程序，取得陰性檢測結果及檢疫令後盡快到醫院探望。