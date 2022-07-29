印度首艘國產航母「維克蘭特號」交付　料8月中服役

【有線新聞】印度第一艘國產航母「維克蘭特號」交付海軍，最快下月中正式服役，軍方指標誌著印度成為有能力自主設計及建造航母的國家。

印度首艘國產航空母艦「維克蘭特號」周四交付海軍，料最早8月15日印度獨立75周年紀念日正式服役，成為第二艘現役航母，初期隸屬於西方海軍司令部。

這艘國產航母以印度第一艘航母，「維克蘭特號」命名，飛行甲板以滑躍式設計。全長262米，排水量近4萬5千噸。由4組發動機推動，最高航速28節，可搭載約30架各式軍機，包括「米格29K」戰鬥機、「卡31」預警直升機等。

「維克蘭特號」早於2009年已安放龍骨，2013年下水，但因為技術等原因建造進度滯後，直至去年中才首次出航海試。

「維克蘭特號」造價高達2千億盧比，折合約25億美元，由海軍專門部門設計，交由國有科欽船廠，以本地生產的鋼材建造。軍方指反映印度已躋身世上少數能自主設計建造航母的國家行列。

外界視「維克蘭特號」為印度應對中國海軍擴張的主要力量，不過解放軍第二艘國產航母「福建艦」，上月中已經下水。排水量達8萬噸比「維克蘭特號」高出近一倍，並採用較先進的電磁彈射系統。至於第一艘國產航母「山東艦」則已於2019年底開始服役。