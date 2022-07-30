MIRROR演唱會意外｜次承辦商否認有關　楊潤雄：定找到負責單位　據悉傷者術後情況無好轉

【有線新聞】演唱會期間被巨型螢幕壓中的舞蹈員李啟言情況危殆，維生指數穩定。醫管局總行政經理關慧敏：「做了一個長（時間）手術，因此要使用呼吸機，所以臨床上按照分類規定，病人需要這些支援會列為危殆，但他的維生指數以我們理解目前仍穩定。」

李啟言昨晚插喉麻醉下完成頸椎手術，據了解情況沒有好轉，仍然腦出血和四肢癱瘓。意外中鋼纜斷裂，多個次承辦商發聲明否認有關，總承辦商藝能則未有交代，文體旅局局長楊潤雄說一定會找到是誰提供。

出事鋼纜的負責單位仍然下落不明，主辦演唱會的大國文化說製作總承辦商是藝能工程，次承辦商包括菱藝、協興隆及ITP。菱藝說是負責舞台的飾面板、鏡面物料以及道具，協興隆負責舞台角位升降台，ITP確認出事的螢幕由他們提供，但不是他們懸掛。至於意外中斷裂的綱纜，三間公司都沒說是與自己有關，協興隆說是總承辦商藝能指定的供應商製造，藝能至今未有聲明。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「大家焦急想知道，但在調查中，我們一定有辦法知道由總體營辦（商）或『大判』，一路接下來，我們也一定找得到誰做，大家可以放心。」

另一個關注點，是康文署有否監管不力？我們發現部分康文署表演場地設有駐場舞台監督，負責舞台運作、管理、布置和租場者溝通、解決技術問題、安裝舞台設施等，但並非註冊工程師或負責審批舞台結構安全的人。至於紅館，康文署回覆說2008年底取消了這個職位，後來以「節目／製作統籌」一職取代，認為是更準確反映其實際工作。