李國棟專訪｜院舍再現大爆發機會低　倘迎第六波加密員工檢測　毋須強制長者打針

【有線新聞】新任安老事務委員會主席李國棟在本台節目《有理有得傾》說，院舍再出現大爆發的風險較低，一旦出現第六波疫情，可再加密員工核酸檢測次數，但毋須強制長者打針。

最近確診個案每日數千宗，新上任的安老事務委員會主席李國棟在本台節目《有理有得傾》，認為經歷年初疫情高峰後已有應對經驗，院舍再出現大爆發的機會不大，有需要時可以再收緊措施，例如員工檢測更頻密。李國棟：「如果出現第六波疫情，個案宗數增多，可能每七日一次（核酸）檢測都不足夠，可能再加密一些。（每兩至三日一次檢測）是的，如果第六波疫情失控，需要再用這個方法找內地員工支援。（人數與上次差不多，都是數百人？）應該都是數百人，上次放寬一般要求，包括本地員工，臨時本地員工300多個、外地員工700多個，合共多了1,000多個。」

政府派外展隊為院友打針，目標九月底前將院舍第三針接種率由目前約四成提升至最少五成，未來是否有需要打第四針？李國棟：「如果患有特別慢性疾病、抵疫力弱、免疫系統弱可以考慮，但（選擇）比較個人少少。（應否強制長者打針？）強制很難，多鼓勵會較好，對自己身體有保障，也有公共衛生的責任，傳染其他人又是否負責任的做法，從這個角度先考慮強制，希望不需要。」

現時資助院舍宿位平均要輪候19個月，政府透過向私營院舍買位等措施，希望縮短輪候時間。李國棟指人口老化之下，只靠政府資助會影響公共財政持續性，政府應該鼓勵長者用多使用基層醫療，由家庭醫生負起護理長者的責任。