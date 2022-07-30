英冠開鑼　哈特斯菲爾德0:1般尼

【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽新球季展開，今屆由英超降班的般尼，揭幕戰以1比0擊敗哈特斯菲爾德。

同是天涯淪落人，藍紫色衫的般尼未能留在英超、要降落英冠，哈特斯菲爾德上屆英冠得第三

最後衝不上英超。

兩隊重新出發都望有好開始，作客的般尼搶了70%控球率，全場16次攻門、7次中目標，靠馬特臣18分鐘的入球奠定勝局。

布朗希爾先漏，艾殊利班尼斯再漏，由馬特臣這位20歲荷蘭左閘，射入他加盟般尼的第一個入球。

新領隊甘賓尼當然興奮，上屆升班附加賽輸不敵諾定咸森林，哈特斯菲爾德新球季仍未放下

全場捱打，攻門只得兩次沒有命中目標。

般尼下半場攻勢亦放緩，麥尼爾的罰球，主隊門柱拒絕通融。但這3分總算袋袋平安，般尼維持以1比0小勝哈特斯菲爾德。

甘賓尼新官上任立下一功，他指球隊朝著正確方向踏出第一步。