佩洛西拒透露訪台與否　白宮指中方發表言論「好戰」　解放軍平潭演練實彈射擊

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西以保安為由，拒絕回應出訪亞洲行程會否到訪台灣。白宮則指中方無必要就此發表「好戰言論」，又稱無跡象顯示北京準備對台採取軍事行動。

美國眾議院議長佩洛西周五例行見記者時，沒有正面回應如果出訪亞洲會否到訪台灣，重申不會事先張揚行程。

佩洛西：「我從不談論外訪行程，因為你知道這關乎保安，是所有議員行程的保安考量，外訪尤甚。議長行程更有額外保安考量，亦包括與我同行的人。」她強調總統拜登政府重視印太地區，表示如果外訪會在途中公布詳情，又指對行程感到興奮。

白宮國家安全發言人亦拒絕評論佩洛西會否訪台，稱留意到中方就有關報道發表「好戰言論」，形容是「沒必要」，並指華府目前沒見到實際跡象顯示北京即將對台採取軍事行動。

北京早前多次表明反對佩洛西訪台，稱如果美方挑戰中方底線，將會有堅決反制。《環球時報》前總編輯胡錫進更揚言，若美軍戰機護送佩洛西訪台等於入侵，解放軍有權驅趕、甚至擊落這些戰機。

根據福建平潭海事局通知，解放軍安排周六於當地進行實彈射擊訓練，平潭海上及陸上部分地區由早上8時起封鎖至晚上9時。

台媒指平潭離台灣的新竹最近只有約126公里，是台灣海峽的最窄處。台灣軍方回應指，台海周邊空域的解放軍動態以聯合情報監察、偵察手段全程掌握，會以「料敵從寬」原則評估納入行動方案，適切應處。