俄烏戰事爆發後美俄外長首次通話

【有線新聞】俄羅斯出兵烏克蘭5個月，美俄外長首次通話，美國國務卿布林肯形容對話坦誠直接，除了俄烏戰事，亦談及交換被扣押公民的安排。

美國國務卿布林肯在日美經濟會議結束後見記者，他指：「我今日較早前與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，對話坦誠直接。世界不會承認領土被吞併，我們會令俄羅斯付上重大代價。」他透露與俄羅斯外長拉夫羅夫通話詳情，他強調美國願意循外交手段制止俄羅斯入侵烏克蘭，但質疑俄方無意停止侵略，強調會繼續支持烏克蘭防衛。

拉夫羅夫批評美國和北約持續向烏克蘭提供武器，只會延長衝突和增加傷亡，並再次將全球糧食危機歸咎美國的對俄制裁，質疑西方借烏克蘭危機謀取政治利益。

這次是俄烏戰事2月爆發以來，美俄外長首次對話，外電指雙方通話約25分鐘，期間無爭拗，內容務實。通話另一個重點是美俄交換各自被扣押公民的安排，布林肯稱已向拉夫羅夫表明，要求俄方接受美方交換提案，釋放美國女子職業籃球員格林納及前海軍陸戰隊成員惠蘭。

拉夫羅夫則強烈建議美方保持專業，回復一貫「靜默外交」手段，不要披露尚屬推測的資訊。據報華府有意以正在美國服刑的俄羅斯軍火商布特作交換，但傳媒指俄方尋求釋放多一名在德國因謀殺被囚的俄羅斯前情報軍官。白宮國家安全委員會批評，俄羅斯要求美國釋放關押於其他國家的殺人犯，並非認真的條件，質疑俄方無意達成交換協議。