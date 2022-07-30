美韓防長會談應對北韓挑釁　擴大下半年聯合演習

【有線新聞】美韓防長在美國華盛頓舉行雙邊會談，討論北韓威脅，雙方同意擴大下半年聯合演習，加強美韓同盟的威懾力。韓方又指北韓已準備就緒進行第七次核試，只等領袖金正恩落命令。

美國防長奧斯汀迎接到訪華盛頓的南韓防長李鍾燮，兩人會談焦點落在北韓威脅，奧斯汀強調美韓同盟堅定，準備好應對，他說：「美國對南韓的(防衛)承諾堅不可摧，我們站在一起應對多個關鍵挑戰，首要是來自北韓的威脅

金正恩政權處於，其歷史上導彈試驗最活躍時期。」

李鍾燮表示：「北韓的威脅愈大、愈是挑釁，韓美同盟就愈堅固。」美韓一致認為平壤接連挑釁，對朝鮮半島安全局勢構成嚴重威脅，同意擴大美韓聯合軍演，將南韓的「乙支演習」整合到下半年的聯合演習，通過在南韓部署彈道導彈防禦系統和美國戰略武器，加強美韓同盟的威懾力，並將重啟高級別「延伸威懾戰略」磋商會議。

北韓今年以來已試射超過30枚彈道導彈，領袖金正恩日前更警告，南韓若試圖軍事對抗，將完全殲滅總統尹錫悅政權和軍隊。韓方認為平壤第七次核試已準備就緒，只等待金正恩下最終決定。李鍾燮和奧斯汀表明若北韓相隔5年再舉行核試，美韓將堅決應對。

兩國防長亦談到印太地區局勢，一致認為保障印太地區的航行及飛行自由以及維護台海和平非常重要。