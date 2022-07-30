香港滑水代表陳敏兒奪世錦賽季軍

【有線新聞】香港滑水代表陳敏兒，在意大利舉行的世錦賽奪得季軍。

陳敏兒：「很開心在世錦賽取得第三名，很感恩，要多謝香港朋友、公司同事支持我，其實很幸運，今次比賽對手真的很強，我在初賽的表現不是太好，不過很僥幸，決賽表現總算不錯。」

陳敏兒在女子40歲以上組別，初賽第四名晉級，最終在決賽得17.56分得季軍，冠、亞軍分別由澳洲和意大利選手奪得。她在對上兩屆世錦賽都以第五名完成，今次突破個人最佳成績，首次登上頒獎台。

陳敏兒：「香港人能夠打『逆境波』，沒想到在初賽表現差，決賽也不是100%發揮，好感恩、好幸運，今次好大機會是我最後一次代表香港出戰世錦賽，退役前可以贏獎牌其實很開心。」