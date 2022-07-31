德國盃首圈　艾華斯堡4:3利華古遜；雷根斯堡2:2科隆(12碼4:3)

【有線新聞】德國盃第一圈，利華古遜出局，作客3比4不敵丙組的艾華斯堡。

兩隊球員步入球場，大批觀眾依然等入場。假如遲了3分鐘，便會錯過第一個入球。洛捷特偷襲得手，白衫的艾華斯堡在主場領先利華古遜。

假如還有觀眾還是等入場，時間再過兩分鐘，或者會錯過另一個入球。捷克的阿當賀錫替利華古遜追平。

對手是上季德國地區聯賽冠軍，利華古遜就是上季德甲季軍，還要是1993年德國盃冠軍。但一再面對困難，艾蘭古斯禁區內侵犯洛捷特，利華古遜輸12碼。科特迪瓦中鋒高菲，擔當劊子手射入，艾華斯堡17分鐘再度領先。

連累利華古遜輸12碼，艾蘭古斯將功補過。這位智利中場近門撞入，30分鐘追成2比2。

作為挑戰者的艾華斯堡，即使比利華古遜低三個級別，但爭勝的決心，比對手有過之而無不及，舒巴尼克7分鐘之後建功，艾華斯堡半場領先3比2。

繼續在逆境當中找機會，捷克射手舒克換邊後把球送入網，以為替利華古遜三度追平，但助理裁判舉旗，示意越位在先。換一個角度，由各位來判斷。

逃過一劫的艾華斯堡，74分鐘更加憑一次角球機會，擴大優勢，功臣是中堅干勒。

即使舒克完場前1分鐘，替利華古遜入球，結果還是輸3比4，第一圈被淘汰。艾華斯堡越級挑戰成功。