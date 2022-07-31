科委會將討論未滿3歲幼童打針　醫學會支持放寬　認為可避免嚴重併發症

【有線新聞】衞生防護中心轄下聯合科學委員會將會討論3歲以下幼童疫苗接種安排，醫學會表示支持6個月大至3歲的幼童都要打針，避免出現嚴重併發症。

第5波疫情以來有超過8萬名兒童確診，其中0至4歲幼童嚴重或死亡個案有30多宗。醫學會形容幼童一旦感染新冠病毒就會很危險，支持當局盡快降低疫苗接種年齡門檻。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠：「今年Omicron出現後多了小童感染；第二多了小朋友出現急性壞死性腦炎，之前已經有3個幼童肯定是這個原因去世。所以我們普遍兒科醫生都很希望能夠延伸至6個月大至3歲的幼童，都可以接受（疫苗)）。」

醫學會會長鄭志文：「美國的衞生防護中心6月中其實已通過緊急法案，供6個月至5歲大的幼童接種新冠疫苗。現時檢視數據，都暫時未見有很嚴重的事件發生。」

那麼幼童應該打科興還是復必泰好些？醫學會表示要交回聯合科學委員會決定，不過接種劑量或者要再調整。

鄭志文：「如果是復必泰，大家都知道3歲至19歲的小童或青年，只會打成人3分1的份量，就是要避免之前發現患心肌炎風險；至於6個月至3歲大的幼童，暫時我們知道（劑量）會再減少，會減6分1、5分1或是10分1、要看星期一他們（委員會）決定。」

對於政府正研究縮減抵港人士檢疫日數，醫學會認為如果可以增加核酸檢測次數，就不會增加傳播風險。