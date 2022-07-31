俄羅斯稱已邀聯合國調查烏軍戰俘監獄受襲

【有線新聞】烏克蘭東部持續受轟炸，總統澤連斯基下令疏散頓涅茨克的平民，又指控俄軍襲擊戰俘監獄是大規模謀殺。俄羅斯否認施襲，稱已邀請國際紅十字會及聯合國代表展開調查。

烏克蘭首都基輔有集會示威，抗議俄軍轟炸扣押亞速鋼鐵廠戰俘的監獄，造成數十人死亡。示威者當中不少是戰俘家屬，他們至今仍無從得知親人安危。

最新衛星圖片可見，位於東部親俄武裝控制地區頓涅茨克的戰俘監獄，周五受襲後屋頂部分倒塌，周邊建築物未見損毀。

烏克蘭指控俄軍摧毀監獄，以銷毀虐待、處決戰俘的證據，俄方反指是烏軍殺人滅口，以免降兵供出烏軍戰爭罪行。

國際紅十字會要求到監獄視察，但一度指遭俄方拒絕。俄羅斯國防部至周日表示，已正式邀請聯合國和國際紅十字會代表展開調查，又將所有傷亡責任歸咎烏克蘭總統澤連斯基，以及為他撐腰的美國政府。

俄羅斯駐英國大使館更指，即使要處決亞速營士兵不會用炮火，稱應吊死他們以示羞辱。

亞速營將領形容俄軍是「公開處決」戰俘，烏克蘭總統府亦批評，如今只有野蠻人和恐怖分子，才會在外交層面揚言絞刑處決他人。總統澤連斯基說：「流於政治辭令層面的譴責，是不足以回應這種大規模謀殺。」

澤連斯基再次呼籲國際將俄羅斯列為支持恐怖主義國家，斷絕一切外交、經濟來往。