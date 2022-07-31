解放軍三大戰區實彈演練　空軍發言人稱有信心有能力捍衛國家主權

【有線新聞】解放軍近日在三大戰區實彈演練，提升艦隊遠海作戰能力，又宣布新一代空中加油機「運油-20」投入練兵備戰。空軍發言人表明，有意志、信心和能力捍衛國家主權和領土完整。

解放軍發放片段，顯示近日在三大戰區，包括南海、東海、黃海等實戰演練，提升艦隊遠海作戰能力，其中在東部戰區的實彈訓練，由襄陽艦和宜春艦組成編隊，檢驗軍官指揮技能和火力精準打擊能力，艦長指訓練融入戰術背景，隨機導調敵情，認為演練有效提高部隊備戰水平。

解放軍周六亦在福建平潭實彈演習。連串演練消息，正值美國眾議院議長佩洛西展開亞洲訪問時傳出，外界較早前盛傳她或會訪問台灣。

解放軍空軍發言人申進科，周日在航空開放活動記者會提到，空軍多型戰機繞飛祖國寶島，提升維護國家主權和領土完整的能力，強調空軍有堅定意志，充分信心、足夠能力，捍衛國家主權和領土完整，又宣布新一代空中加油機「運油-20」，投入練兵備戰，申進科：「空軍運油-20和殲-16飛機近日開展了海上方向空中加油訓練，提高了實戰化訓練水平。空軍按照『空天一體，攻防兼備』戰略目標，高新武器裝備成體系，發展一系列新型戰機，投入新時代練兵備戰。」

「運油-20」是新一代空中加油裝備，可增強空兵遠程機動能力，應付與「運-20」飛機相同的空中投送任務。「運油-20」可在空中為主力戰機加油，大幅提升飛行時間和載彈量。有台灣傳媒分析，「運油-20」不但可有效執行對台灣東部的打擊任務，亦可阻止美軍介入，令台灣防空壓力大增。