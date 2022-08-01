MIRROR演唱會｜跨部門小組開會約兩小時　目標兩周內查出初步成因

【有線新聞】調查MIRROR演唱會意外的跨部門小組下午首次開會，歷時大約兩小時，小組目標一至兩星期查出初步成因。

跨部門小組會議在紅館召開，出席的包括康文署署長劉明光、西九龍總區刑事部警司鍾雅倫等，會議歷時約兩小時，劉明光會後未有透露調查細節：「我們會議後有新聞公布，我有另一個會議要召開。（有否預計調查工作多久？）我們希望數星期。」

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫：「今天沒有東西可以說。（昨天搜證檢視了甚麼資料？）暫時沒事情透露，不好意思。」

其中一名小組成員、工程師學會的司徒家成在會前說，要取吊著屏幕的配件化驗，工程師學會機械輪機造船及化工分部前主席司徒家成：「究竟碎零件是扯斷還是『擘』斷，我們都要檢視，例如我們戴頸鏈加鏈嘴，如果在左邊將扣脫掉，它不會這樣跌，是會繞著頸部跌下來，這是阻慢了電視屏跌下其中一個因素。有些東西要拿去化驗所研究，得出結論我們才做，那裏需時一至兩星期不出奇。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說會加快調查：「我們的目標當然希望一兩個星期，一些基本事實，或一些大致的原因可以說出來。是人為錯誤還是機件問題，我們知道問題在哪，便要思考跟進工作。」

楊潤雄說未知哪間公司將螢幕掛上去，但有人簽了相關安全認證，當局掌握演唱會註冊結構工程師身份，會邀請他調查。