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2022年08月01日
體育
新聞資訊
德國盃第一圈 凱沙羅頓1:1弗賴堡(加時1:2)
【有線新聞】德國盃第一圈，弗賴堡作客鬥到加時2比1反勝凱沙羅頓。
一場「紅黑之戰」，由一個超高難度的入球揭開序幕。中圈位置附近的列達，突如其來的冷箭，冷不提防有此一著的門將費歷根，無法阻止球笠入龍門，紅衫的凱沙羅頓32分鐘，撕破上屆亞軍弗賴堡的防線。
曾經是四屆頂級聯賽冠軍，亦是兩屆德國盃盟主，今時今日凱沙羅頓由丙組重上德乙打滾。
半場領先一球， 凱沙羅頓的優勢，換邊後直到最後7分鐘消失。匈牙利翼鋒路蘭沙拉爾，替弗賴堡扳平，兩隊法定90分鐘踢成1比1，要加時分高下。
加時下半場，日本中場堂安律罰球直射入網，110分鐘的一個關鍵入球，弗賴堡驚濤駭浪之下，反勝2比1過關。
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