德國盃第一圈　上阿赫恩1:9慕遜加柏；奧厄0:3緬恩斯

【有線新聞】德國盃第一圈，慕遜加柏作客上阿赫恩，大勝9比1晉級。

一個馬古斯杜林，足夠令黑衫的慕遜加柏，在上阿赫恩的主場弄得翻天覆地，3分鐘先開紀錄。

身高1米92，這位24歲翼鋒是名將之後，爸爸杜林是傳奇右閘，協助法國贏1998年世界盃，還有2000年歐洲國家盃冠軍。身為兒仔的馬古斯杜林，是攻擊球員，表現一樣優秀，22分鐘攻入第二球。

直至36分鐘，這位新晉法國國家隊代表大演帽子戲法。對手只是地區聯賽球隊，屬於第五級別，慕遜加柏就是甲組份子。實力上的差距，反映在比賽之中，莊拿斯荷夫曼1分鐘後，射成4比0。

這支三屆德國盃盟主仍未罷休，阿爾及利亞守衛賓斯拜尼，45分鐘贏至第五球。上半場補時階段，莊拿斯荷夫曼貢獻個人今場第二球，慕遜加柏六球在手。

換邊後未夠兩分鐘，隊長史甸度近門補一腳，第七個入球出現。快得幾乎捕捉不到的一球，建功的是美國新秀史哥利。

失了八球又如何？上阿赫恩就是希望在慕遜加柏搶入球。那怕只是一球。這個任務，賀巴做到了。

馬古斯杜林助攻，造就紐侯斯替慕遜加柏，將最終比分確定在9比1，順利通過第一圈的考驗。