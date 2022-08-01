保用條款限指定地點修車　競委會查違例　七私家車分銷商允五年內解禁

【有線新聞】新車車主將來修理私家車，可選擇原廠保養，還是去獨立車房，因為七間大型分銷商向競委會承諾，不再限制車主去哪裡修車，競委會諮詢公眾是否接納。

現時在車行買新車會有保用條款限制，規定車主在保養期內，須到特定的維修中心保養，保用條款才維持有效。競委會認為這項限制，令獨立車房難以與特約維修中心競爭，亦令車主的選擇大幅減少，導致高昂維修費，分銷商可能違反競爭條例。

大昌行、英之傑等七間分銷商，因應競委會調查，決定承諾5年內不再執行保用限制，承諾涵蓋17個私家車品牌，包括8間日本車品牌：豐田、本田、日產、三菱等；南韓車就有起亞；7間歐洲車廠有寶馬、奧迪、雪鐵龍等；另外還有美國福特汽車。承諾生效90日內，分銷商會通知客戶修訂合約，並設有報告及監察機制，確保遵守承諾。

競委會認為承諾能夠釋除疑慮，邀請公眾本月15日或之前提交意見。車主田先生：「大的（維修中心）信譽較好，細的（車房）可能相熟、方便些，多個選擇通常較好。如果你有相熟的車房在附近，不用特意到那麼遠，又要請假，又要找些時間去，取車都較方便。」

今次的承諾具有法律約束力，如果汽車分銷商無遵從，競委會可以向競爭事務審裁處申請，強制執行承諾。