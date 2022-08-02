中方批佩洛西訪台屬挑釁　布林肯籲勿試圖製造危機　白宮警告北京或向台海射導彈

【有線新聞】因應佩洛西可能訪台，白宮官員警告北京似乎正準備進一步行動應對，可能向台海發射導彈；美國國務卿布林肯指北京若果試圖製造危機，責任將全在對方；中方就指若佩洛西訪台是挑釁。

正出訪亞洲的美國眾議院議長佩洛西是否訪台備受外界關注。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國依憲法權力分立，國會獨立於政府，佩洛西有權訪問台灣，完全是她自己決定，重申華府對一中政策立場不變，不支持台獨，北京沒有理由將佩洛西可能訪台演變成危機或衝突。

柯比：「這次潛在訪問，同時過去也有先例，不會改變（台海）現況，國際社會應反對北京任何意圖、利用這情況改變現狀。我們不會上當，也不會參與武力恫嚇，同時我們不會被嚇怕。」柯比透露，北京似乎正準備未來數天採取進一步行動回應，解放軍或會向台海或周邊發射導彈挑釁，派軍機大規模飛近台灣防空識別區，或可能派部隊越過台海中線。

國務卿布林肯就指出過往曾有眾議院議長訪台，今年亦有多名議員到台灣，敦促北京不要加劇緊張局勢。布林肯：「若議長決定訪問，而北京試圖製造某種危機或加劇緊張局勢，責任全在北京。我們希望他們（北京）在議長決定訪台的事上採取負責任行動、不要令局勢升溫。」

中國常駐聯合國代表張軍出席聯合國會議後見記者，形容佩洛西決定訪台會是挑釁，將影響中美關係。對於有記者將佩洛西與1997年時任眾議院議長金里奇訪台相提並論，張軍指美方不能將之前犯下的錯誤成為另一個的錯誤的藉口，指出在外部勢力支持下台獨勢力已越走越遠。

張軍：「如果我們不採取適當、強力行動制止，情況將失控，所以這是正當的，中國政府和解放軍採取任何行動。」

外電引述美國官員指，美軍航母列根號及所屬的打擊群艦艇早前離開新加坡後，近日向北移動，正在菲律賓海，智庫分析指已接近菲律賓與台灣之間的巴士海峽。