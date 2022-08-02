MIRROR演唱會｜康文場地停用高空裝置　須每日專人檢查　工會稱界定不清

【有線新聞】康文署所有表演場地，即日起不准使用在高空懸掛的機械裝置，其他機械裝置每日要由合資格人士檢查，工會認為政府沒有清楚界定。

MIRROR演唱會意外發生後第四日，康文署宣布轄下所有表演場地，暫停使用在高空懸掛的機械裝置，但電腦燈、鏡球及投影機等小型設備不受影響；另外要求租用人重新檢視舞台設計及裝置，每日亦要由康文署同意的合資格人士檢查、確保安全，三項措施生效直至另行通知。

有工會說不清楚何謂合資格人士，香港舞台藝術從業員工會代表李林風：「指定的熟練人士是甚麼呢？這是我們不知道如何才算是不是一個認可資格，即是甚麼人，可能要等到一段時間，事情塵埃落定，知道甚麼人可以簽署甚麼。」

立法會議員霍啟剛說，星期一晚剛出指引時收到很多查詢，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛：「康文署有與9月前租場的各單位有通過電話，但可能溝通上大家未必太清晰，未來這數天正聯絡不同業界的持分者，正成立一個工作小組，希望有機會與局方商談。」

工會說，明白新措施是想確保演出安全，但同時影響部分從業員的生計，李林風：「有間餐廳令人食物中毒，便要全行所有餐廳停工，不知會否令人食物中毒，這是一個公道的決定嗎？（假如）我為了這個音樂會聘請了20名員工，因牽涉高空的懸掛，但一刀切的情況出現後，我們不需這麼多員工，可能20人中只需要10人。」

他又說，涉及演唱會意外的公司和註冊工程師，仍然正參與其他大型活動製作，促請政府衡量他們是否仍適合參與。