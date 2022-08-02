公屋擬加租1.17％　當局倡暫緩一年　公屋聯會倡長遠考慮調整租金機制

【有線新聞】政府建議暫緩公屋加租一年，即明年十月起才加租1.17%，公屋聯會認為做法適當，但長遠應考慮調整釐定租金的機制。

公屋租金事隔兩年再檢討，當局原定計劃加租1.17%，實際每戶每月加5元至66元，平均每戶加約26元，10月起生效，認為加幅影響輕微，但考慮到或許令租戶有經濟困難，決定暫緩加租一年。

房委會資助房屋小組主席黃碧如：「社會經過兩年新冠疫情打擊，經濟真的不太好，都想顧及公屋居民的負擔能力。與此同時，作出任何寬免決定時，我們也要考慮房委會財政狀況。既然加幅如此溫和，要寬免整個月的租金，好像不太合比例。」

黃碧如又指現時租金調整機制實行多年，行之有效，不需要再調整。根據《房屋條例》，公屋租金要每兩年檢討一次，根據指定期間的入息指數變動作調整，加幅上限10%，減幅則無限制，上一次調整是2020年9月加租9.66%，條例亦賦權房委會推出紓困措施。

公屋聯會認為，寬免加幅一年是適當做法，但現行機制未必能充分反映租戶負擔能力，公屋聯會總幹事招國偉：「例如今年年初第五波疫情爆發時，做成了各行各業經濟影響，但機制未必可充分反映上半年的經濟情況，這我認為值得大家討論有沒有需要做相應調整。」招國偉建議當局日後給予房委會彈性，可以因應社會狀況考慮調低加幅或凍租。