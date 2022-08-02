阿爾蓋達領袖遭美軍無人機擊斃　曾多次策劃911等恐襲　拜登：正義得到伸張

【有線新聞】有份策動美國911襲擊等多宗恐襲的阿爾蓋達領袖扎瓦希里，在阿富汗遭到美方無人機空襲身亡，美國總統拜登形容正義得到伸張。

接手領導阿爾蓋達11年，被美國長年通緝的扎瓦希里最終在喀布爾死於美國空襲。美國官員表示，中情局在當地周日清晨6時許趁扎瓦希里走出藏身的住所露台時，用無人機發射兩枚地獄火導彈，把他擊斃。扎瓦希里的住所，位於喀布爾一個高尚住宅區，接近美國大使館。美國情報人員今年初發現扎瓦希里的妻女等家人搬到這裡，至4月再確定扎瓦希里亦已遷入，監視發現他不曾離開住所，只會有些時候走出露台。

情報機關5月開始策劃攻擊，上周獲總統拜登批准空襲。染疫還未痊癒的拜登在白宮露台發表電視講話，宣布行動成功，重挫阿爾蓋達。拜登：「正義得到了伸張，這恐怖分子頭目不再存在。」美國行動前沒知會塔利班，官員指塔利班隱瞞扎瓦布里藏身，違反雙方的多哈協議，塔利班發言人則強烈譴責美方空襲，批評是違反國際原則。

埃及裔71歲的扎瓦希里本身是醫生，被指參與暗殺埃及前總統而坐牢，獲釋後到阿富汗認識拉登，1998年將所領導的恐怖組織併入阿爾蓋達。拉登被視為阿爾蓋達的精神領袖，主要負責資金來源，扎瓦希里負責行動策劃及組織連串恐襲，震驚全球。

當中包括2001年的911襲擊，恐怖分子挾持多架客機，分別撞向紐約世貿大樓國防部五角大樓及墜落賓夕法尼亞州，造成近3,000人死亡。

十年後美國在巴基斯坦擊斃拉登，扎瓦希里接手領導阿爾蓋達，改變運作模式，但影響力已不及以往。他被指近年身體欠佳，多次傳出死訊。